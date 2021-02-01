Тюменских депутатов познакомили с работой приюта для бесхозяйных животных

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

С работой муниципального приюта для бесхозяйных животных познакомились депутаты Тюменской городской думы VII созыва 11 февраля. Сегодня в пункт временного содержания на Кедровую, 133 привозят всех отловленных по заявкам горожан или в плановом порядке собак и кошек.

Руководитель МКУ "ЛесПаркХоз" Сергей Нефедов рассказал народным избранникам, как "потеряшки" со всего города проходят здесь вакцинацию, стерилизацию или кастрацию, чипирование и получают шанс найти нового хозяина.

Муниципальный приют в Тюмени работает с апреля 2012 года. За это время в нем побывало более 12 тыс. отловленных на городских улицах собак.

"Карантин для каждого пойманного на улице животного – десять дней, собак обрабатывают от паразитов, также их метят неснимаемыми цветными бирками на ушах, - добавил Сергей Нефедов. – Кроме того, животное получает порядковый номер, узнать который можно сканированием микрочипа, вживленного под кожу на холке. Эти манипуляции проводятся во время стерилизации, когда животное находится под наркозом".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В случае если для собаки не найдется новый хозяин или не отыщется прежний - животное выпускают обратно в место обитания. Однако агрессивные четвероногие остаются в приюте, но и у них есть шанс найти хозяина. Выпущенные на волю собаки не подлежат повторному отлову за исключением случаев, когда они начинают проявлять агрессию и нападать на людей и других животных.

Заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов поинтересовался, как часто животные оказываются в приюте повторно. "За прошедший год отловлено 2 тысячи 223 животных, 940 из них возвращены в среду обитания, 1 тысяча 170 переданы новым владельцам. Повторно к нам попадают животные, начинающие вести себя агрессивно", - рассказал Сергей Нефедов.

"Многие вопросы, возникающие у избирателей по поводу содержания животных в этом приюте, лично для меня сегодня прояснились, - поделился впечатлениями депутат Сергей Пыхалов. – Теперь я могу давать им более компетентные и подробные консультации".

"Только мы все вместе, всем обществом можем решить проблему безнадзорных животных на улицах нашего города, - считает Дмитрий Осипов. – Каждый должен отдавать себе отчет, что решив завести животное, мы несем ответственность не только пред собой, но и пред городом, где его питомец живет".

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Добавим, что вопрос о животных без владельцев будет рассмотрен на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы 16 февраля. В этот же день будет работать комиссия по городскому общественному самоуправлению под председательством Степана Киричука.

17 февраля состоятся заседания постоянных комиссий по социальному развитию, экономическому развитию и бюджету. 18 февраля члены комиссии по градостроительств у и землепользованию будут работать в режиме видео-конференц-связи.

Николай Ступников