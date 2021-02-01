Сергей Миневцев прокомментировал инцидент в тюменской колонии, где осужденного засунули в мешок

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Сотрудники управления ФСИН России по Тюменской области установили участников ролика, опубликованного в сетевом издании "72.ру". Напомним, что на видео, предположительно снятом в одной из исправительных колоний города, неизвестного мужчину засунули в мешок, а на голову ему надели пакет.

Уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев подтвердил корреспонденту ИА "Тюменская линия", что инцидент произошел в региональной столице, в исправительной колонии №1. По его словам, в ходе оперативной работы сотрудникам УФСИН удалось установить отряд, где происходили события, а также личности тех, кто снимал и кто был в кадре. Потерпевшего осмотрел медик, никаких видимых повреждений на нем нет. У заключенных изъяли сотовый телефон, который находился у них незаконно. Идет активная работа над выяснением обстоятельств и причин произошедшего.

Сергей Миневцев отметил, что регулярно посещает исправительные колонии области, в период ограничительных мер работа шла в режиме ВКС. Ранее подобных инцидентов в Тюмени не фиксировалось. "По крайней мере, в мешки никто никого до этого времени не засовывал. Главное, что нашли тех, кто снял, и уже разбираются, думаю, в ближайшее время у нас будет информация, кто это сделал, для чего и почему", - подытожил уполномоченный по правам человека.

Дарья Казакова