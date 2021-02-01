Ялуторовские аграрии готовятся к весенним полевым работам

| Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru | Фото: yalutorovsk-mr.admtyumen.ru

Менее трех месяцев остается до начала посевной кампании. В Ялуторовском районе подготовка идет в соответствии с графиком, сообщает администрация района.

На 93% выполнен ремонт тракторов и сельхозмашин, работу планируется завершить до 15 марта. В 2020 году было приобретено 42 единицы техники на 219 млн рублей.

На предприятия района завезено 36% от требуемого объема удобрений. В наличии 44% кондиционных семян. Довести семенной фонд зерновых и зернобобовых культур до посевных кондиций и провести обмен высокорепродуктивных семян необходимо до 15 апреля. Планируется приобрести 185 тонн элитных семян, 42 тонны семян кукурузы, 13 тонн семян многолетних трав. Необходимый объем минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов будет завезен до 25 апреля.

Основной отраслью сельхозпроизводства Ялуторовского района является молочное животноводство. Как отметил начальник отдела сельского хозяйства администрации Ялуторовского района Андрей Пирков, хозяйства увеличивают поголовье животных, по итогам 2020 года прирост составил 7%. Повышается молочная продуктивность - до 6 тыс. 630 кг на фуражную корову.

"Для обеспечения кормами поголовья КРС в зимний период 2021-2022 года планируется заготовить 8 тысяч тонн сена, 39 тысяч тонн сенажа, 21 тысячу тонн силоса. Планируется валовый сбор зерновых и зернобобовых культур 40-45 тысяч тонн в весе после доработки", - сообщил он.

Предстоит провести яровой сев сельскохозяйственных культур на площади более 24 тыс. га. Засеяно 400 га озимых. На полевых работах будет задействовано 128 тракторов, 60 бороновальных агрегатов, 30 посевных комбинированных агрегатов.