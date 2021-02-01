Владимир Якушев назвал точки роста для Уральского федерального округа в 2021 году

Архивное фото | Фото: https://minstroyrf.gov.ru/ Архивное фото | Фото: https://minstroyrf.gov.ru/

Национальные и инвестиционные проекты, перерабатывающая промышленность, развитие транспортной инфраструктуры, особенно строительство Северного широтного хода, назвал точками роста для Уральского федерального округа в 2021 году полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Он отметил, что несмотря на разные мнения по поводу эффективности нацпроектов, их принципиальное отличие от предыдущих программ - совершенно иной подход к выполнению на федеральном и региональном уровнях. "Национальный проект - это проект направления, это гораздо более жесткая контрольная функция за использованием финансов. На это сделан серьезный акцент, потому что в прошлые годы возникали ситуации, когда огромное количество средств, направленных в субъекты страны, просто возвращались в конце года обратно в федеральный центр, потому что регионы не освоили деньги. Процедуры переноса средств и перехода остатков на следующий год очень тяжелые, а сейчас совершенно другая история, все корректируется в рамках нацпроектов", - подчеркнул Владимир Якушев.

По его мнению, сложно показывать реальные изменения на примере областей, которые и до нацпроектов было достаточно сильными. Поэтому полпред привел Курганскую область, где перемены налицо. Это подтверждает, что выбранный механизм эффективен и если при проектном управлении подход в конкретном регионе профессионален, то и изменения там будут очевидными.

Обрабатывающую промышленность Владимир Якушев назвал столпом, на котором стоит весь Уральский федеральный округ и будет стоять еще как минимум ближайшие 50 лет. С добычей ресурсов есть объективные ограничения, а также такой критерий, как старение месторождений. Поэтому активное развитие переработки - важный вектор развития. Здесь в качестве примера полномочный представитель президента обозначил Тобольскую промплощадку.

Что касается транспортной инфраструктуры, то наличие четырехполосных дорог между областными столицами еще не так давно воспринималось как мечта, а теперь она воплощается в жизнь, отметил Якушев. Между Екатеринбургом и Челябинском дорога практически на 100% в четыре полосы, активно строится трасса Екатеринбург - Тюмень, которая будет полностью четырехполосной к 2023 году. Нельзя забывать и про северные ресурсные территории, их тоже свяжут качественные и широкие дороги. Это необходимо и для движения нефтяников, и для всех жителей Ямала и Югры, которые в летний период активно едут в сторону юга на личном транспорте. "Где четырехполосная дорога, там смертность - ноль, а что может быть важнее человеческой жизни?" - подчеркнул полпред.

Комментируя важность строительства Северного широтного хода, Владимир Якушев напомнил, что запасы ямальских месторождений - около шести триллионов кубометров газа и до одного триллиона кубометров газового конденсата.

"Это огромная сырьевая база, и Северный широтный ход даст возможность порядка 20 миллионов тонн, которые попадают на Транссиб, перебросить на северную железную дорогу. Тот затык, который происходит на Транссибе, особенно нагруженный участок Екатеринбург - Пермь, мы освободим, дадим движение контейнерным перевозкам", - пояснил он.

Полпред заметил, что Транссиб в любом случае нуждается в расширении и РЖД работает над этим вопросом, но этого недостаточно.

"С точки зрения экономического и социального эффекта от Северного широтного хода около 12 тысяч работников задействуют на строительстве, потом на обслуживании дороги - еще тысячу достаточно высокооплачиваемых мест", - сообщил Якушев.

Кроме того, появление Северного широтного хода позволит бюджету получать дополнительно по 500 млрд рублей налогов ежегодно.

Дарья Казакова