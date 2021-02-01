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Владимир Якушев: "Развитие кооперации между регионами УФО - важная задача полпредства"

Политика, 18:55 16 февраля 2021

https://minstroyrf.gov.ru/ Архивное фото | Фото: https://minstroyrf.gov.ru/

Развитие кооперации между субъектами Уральского федерального округа, в том числе в вопросах использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазовой отрасли, назвал очень важной и нужной деятельностью полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что этим занимались все уральские полпреды. "В округе налажено взаимодействие регионов, существуют многолетние связи, сформированные в период освоения Западной Сибири, в период становления промышленности в Свердловской и Челябинской областях. Где-то что-то подсказать и подправить - этим мы будем заниматься", - заметил Якушев.

Он подчеркнул, что перспективы по диверсификации продукции у оборонных предприятий УФО есть, и это будет одна из важнейших задач в работе нынешнего полпредства.

Напомним, в Тюменском нефтепромышленном кластере уже работают 45 предприятий из 10 регионов России. На совещании по вопросам использования научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса для нефтегазовой отрасли "ОПК-ТЭК 2021", которое состоялось в Нижнем Новгороде 12 февраля, губернатор Александр Моор предложил консолидировать внутренние ресурсы предприятий для решения проблем, с которыми столкнулась нефтегазодобывающая отрасль страны в последнее время: падение цен на нефть, сокращение объемов добычи, срывы поставок высокотехнологичного зарубежного оборудования.

Дарья Казакова

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# Владимир Якушев , нефтепромышленный кластер , оборонно-промышленный комплекс , полномочный представитель президента в УФО

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