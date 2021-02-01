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В Тюмени врачи борются за жизнь выпавшей из окна женщины

Происшествия, 18:14 16 февраля 2021

ОКБ № 2 (архив) | Фото: ОКБ № 2 (архив)

Выпавшая из окна многоэтажного дома на ул. Домостроителей 29-летняя женщина по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"По-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, в медикаментозном сне. Планируются и проводятся необходимые хирургические вмешательства", – добавила она.

Напомним, женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже дома № 34 на ул. Домостроителей в Тюмени днем 15 февраля. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в Областную клиническую больницу № 2.

Инна Пахомова

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# медицинская помощь , падение с высоты

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