В Тюмени врачи борются за жизнь выпавшей из окна женщины

| Фото: ОКБ № 2 (архив) | Фото: ОКБ № 2 (архив)

Выпавшая из окна многоэтажного дома на ул. Домостроителей 29-летняя женщина по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"По-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии, в медикаментозном сне. Планируются и проводятся необходимые хирургические вмешательства", – добавила она.

Напомним, женщина выпала из окна квартиры на седьмом этаже дома № 34 на ул. Домостроителей в Тюмени днем 15 февраля. Пострадавшую с тяжелыми травмами увезли в Областную клиническую больницу № 2.

Инна Пахомова