В Тюменской области построят племенной репродуктор индейки

| Фото: www.acdamate.com/ | Фото: www.acdamate.com/

Строительство племенного репродуктора индейки группы компаний "Дамате" начнется в Исетском районе Тюменской области в конце первого квартала 2021 года. Компания инвестирует в этот проект около 5 млрд рублей. Он включен в Реестр инвестиционных проектов региона и находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

По словам заместителя генерального директора - начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов Фонда Александра Боброва, всего в Исетском районе будет построено 10 птицеводческих площадок: пять - для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада.

"Для реализации проекта мы подобрали земельные участки, часть из которых планируется предоставить в аренду без проведения торгов, - пояснил он. - Начало строительства запланировано на конец первого квартала 2021 года, в целом на стройку уйдёт полтора года. Реализуемый инвестиционный проект обеспечит около 200 новых рабочих мест".

Новый комплекс по выращиванию и содержанию родительского стада индейки будет производить до 12 млн штук инкубационного яйца в год. Основными потребителями станут собственные птицеводческие комплексы по производству и переработке индейки компании "Дамате", расположенные в Пензенской и Ростовской областях.

Проект создаст возможности для развития племенного дела на территории региона вплоть до создания селекционно-генетического центра. Строительство нового предприятия, оснащенного современным технологическим оборудованием, позволит занять ниши на российском рынке в сфере производства инкубационного яйца индейки. Важно то, что запуск репродуктора позволит перенести процесс получения инкубационного яйца индейки на территорию России и значительно снизит зависимость от импорта, а также увеличит производственные показатели за счет оптимизации логистики.

Общая емкость рынка мяса индейки в России оценивается в 600 тыс. тонн в год, при этом до 50 тыс. тонн может уходить на экспорт. В 2019 году Группа компаний "Дамате" стала одной из десяти предприятий России, получивших разрешение экспортировать продукцию из мяса птицы.

Проект будет реализован в рамках подписанного летом 2020 года трехстороннего соглашения между правительством области, Группой компаний "Дамате" и "Россельхозбанком".