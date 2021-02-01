Александр Моор: общение в соцсетях помогает оперативно решать вопросы

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Правительство Тюменской области готово использовать для общения с жителями любые интернет-площадки, лишь бы они были эффективны и востребованы людьми.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя в прямом эфире программы "Факты" телеканала Россия-24 итоги круглого стола ЭИСИ "Доверие к власти в регионах России".

"Учитывая распространенность мессенждеров и высокий уровень активности наших земляков в Интернете - это, наверное, основные платформы для обратной связи и общения с тюменцами. Очень популярны прямые эфиры в социальных сетях", - отметил глава региона.

Например, прямой эфир губернатора в соцсетях перед Новым годом собрал 650 тыс. зрителей. Александру Моору задали почти 1,5 тыс. вопросов.

"Вопросы поступают абсолютно разные, от частных до масштабных. Частные вопросы отдаются в работу ведомствам. Я считаю очень важным открыто отвечать даже на самые сложные вопросы, аргументированно излагая свою позицию, чтобы люди понимали логику действий властей", - подчеркнул губернатор.

Александр Моор отметил, что интернет-технологии для общения с властью активно используют не только молодые тюменцы, но и представители старшего поколения.

Евгений Бабенко