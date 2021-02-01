Житель Тюмени обобрал случайного знакомого почти на 50 тысяч рублей

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тюменца, подозреваемого в краже 49 тыс. рублей, задержали сотрудники уголовного розыска, сообщает региональное УМВД.

Как рассказал правоохранителям потерпевший, в середине ноября 2020 года он познакомился на улице со случайным прохожим. Между ними завязался диалог и новые знакомые решили продолжить общение за распитием спиртного дома.

Перед тем, как привести гостя к себе домой, мужчина снял с банковского счета 50 тыс. рублей. Около тысячи он потратил на алкоголь и закуски, а остальную сумму положил дома в сумку.

Употребив все спиртное, новый приятель потерпевшего дождался, пока тот уснет, забрал наличные и скрылся. Лишь утром хозяин квартиры обнаружил пропажу денег, однако заявлять в полицию не стал. Мужчина решил отыскать нового знакомого самостоятельно и вернуть деньги. Это ему не удалось, и тогда он все же обратился в правоохранительные органы.

Оперативники задержали ранее судимого 26-летнего подозреваемого. В настоящее время устанавливается его причастность к четырем эпизодам других преступлений. По версии следствия, злоумышленник размещал объявления о ремонте ноутбуков, телефонов и планшетов.

Он забирал технику, обещая выполнить ремонт в короткие сроки и по низкой стоимости. Обязательства перед клиентами он не выполнял, а технику сдавал в комиссионные магазины.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.