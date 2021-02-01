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В Тюменской гордуме наградили волонтеров

Политика, 17:07 19 февраля 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

33 тюменских волонтера награждены благодарственными письмами Тюменской городской думы 19 февраля. В их числе - люди, оказывавшие помощь пожилым тюменцам в период ограничений, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. За бескорыстную работу активистов отметили депутаты Дмитрий Осипов, Степан Киричук, Елена Бойко и Андрей Лазарев.

Среди отмеченных благодарственными письмами – предприниматель Сергей Конышев. По его словам, волонтерство необходимо в жизни нашего общества. "Порой, даже самая незначительная помощь может оказаться жизненно важной", - считает он. В период ограничений Сергей с единомышленниками среди прочего занимались доставкой питания для обитателей тюменского зоопарка, помогали оказавшимся на самоизоляции пожилым людям.

Активно занимается волонтерством и заведующая тюменским детсадом Елена Пуртова. Помимо основной работы она является секретарем первичной ячейки партии "Единая Россия". С марта 2020 года Елена с коллегами занимается доставкой продуктов пожилым тюменцам.

"В нашей ячейке на сегодня сто шесть человек, и я думаю, это не предел. Волонтерство в понимании рядовых обывателей Тюмени – это делиться теплом души с тем, кто в этом нуждается", - поделилась она.

"В непростые времена все созидательные силы нашего общества стараются вносить свой вклад, по мере сил оказывать помощь и поддержку тем, кто в них нуждается", - подчеркнул руководитель фракции политической партии "Единая Россия" в Тюменской городской думе Дмитрий Осипов.

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Николай Ступников

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# благодарственное письмо , волонтеры , гордума , награждение

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