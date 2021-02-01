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Житель Тобольска вынес телевизор из квартиры пожилой соседки

Происшествия, 14:49 20 февраля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

У жительницы Тобольска 1927 г. р. украли телевизор стоимостью 14 тыс. рублей. К краже оказался причастен сосед, сообщает тобольский отдел МВД РФ.

Установлено, что пенсионерка во время конфликта с сыном позвала соседа на помощь. Когда ее сына увезли в отдел полиции, она легла отдохнуть. Проснувшись, заметила пропажу.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали соседа пожилой тоболячки. Тот свою вину признал и рассказал, что когда женщина ушла в другую комнату, решил воспользоваться моментом и похитил телевизор, который сдал в комиссионный магазин за 2 тыс. 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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# кража , Тобольск , уголовное дело

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