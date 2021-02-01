В Тюмени заключили под стражу водителя, который сбил ребенка насмерть

СУ СК РФ по Тюменской области СУ СК РФ по Тюменской области

50-летнего жителя Тюмени, который сбил семилетнего ребенка насмерть, заключили под стражу. Его обвиняют по статье 264 УК РФ, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Установлено, что 17 февраля 2021 г. около 19 часов обвиняемый, находясь в состоянии опьянения, управляя легковым автомобилем, на ул. Избышева Тюмени допустил наезд на ребенка после чего скрылся. Потерпевшая получила тяжелые травмы и несмотря на усилия врачей умерла.

Следователи провели осмотр места происшествия, автомобиля, зафиксировали и изъяли следы преступления. Допросили свидетелей. Назначены экспертизы, проведен следственный эксперимент с участием обвиняемого.

Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Вину в содеянном мужчина признал в полном объеме.

Расследование уголовного дела продолжается.