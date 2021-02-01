Губернатор вручил жителям Тюменской области награды за достойный труд и смелые поступки

| Фото: оперштаб Тюменской области | Фото: оперштаб Тюменской области

Награды за добросовестный труд и мужество вручил жителям Тюменской области глава региона Александр Моор 20 февраля.

В преддверии Дня защитника Отечества более 30 наших земляков удостоены государственных и региональных наград. В числе награжденных - строители, аграрии, работники здравоохранения и культуры.

"Я благодарен губернатору и правительству Тюменской области за своевременную поддержку не только нашей строительной отрасли, но и всего бизнеса. Будем продолжать трудиться ради славы нашего региона", - сказал генеральный директор компании "Стройимпульс" из Ишима Игорь Олейников. Ему присвоено звание "Почетный строитель Тюменской области".

Заместитель директора Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева Светлана Молчанова, удостоенная звания "Почетный работник культуры и искусства Тюменской области", уверена, что работает в одной из лучших библиотек России.

Глава региона адресовал слова благодарности пожарным и спасателям, а также школьникам и студентам, с риском для себя помогавшим людям в опасных ситуациях. Знаком отличия Тюменской области "За мужественный поступок" награждены 14 человек.

Жительница Тобольска, ученица 8 класса Екатерина Лутовинина летом 2020 года спасла двух тонувших в реке мужчин. "Я не осознавала, что происходит, я боялась, что сейчас они утонут. Доплыла до тонувших и передала им круг. Только с кругом они смогли выбраться на берег и отдышаться", - рассказала школьница о своем подвиге.

Глава региона тепло поблагодарил всех награжденных за высокие достижения, целеустремленность, ответственность и творческое участие в жизни Тюменской области и всей нашей страны. "Вы добились впечатляющих высот. Ваши награды - точка отсчета еще более серьезных достижений", - обратился к ним Александр Моор.

Евгений Бабенко