Депутаты гордумы приняли участие в открытии мемориальной доски тюменским железнодорожникам

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Торжественное открытие мемориальной доски, посвященной 19-й отдельной железнодорожной бригаде, состоялось в Тюмени 20 февраля. В мероприятии приняли участие глава города Руслан Кухарук, депутаты Тюменской городской думы Евгений Заболотный и Степан Киричук, ветераны железнодорожных войск, а также студенты колледжа транспортных технологий и сервиса.

Памятный знак установлен на фасаде дома по ул. Рижская, 74, где штаб этого соединения располагался с 1965 по 1975 годы.Ордена Кутузова II степени отдельная железнодорожная бригада была удостоена в 1943 году за наведение моста через Днепр. С этой задачей ее бойцы справились за 13 суток под непрерывной бомбежкой и огнем противника.

В 1972 году воины-железнодорожники, передислоцированной из Абакана в Тюмень бригады ввели в эксплуатацию участок дороги Тюмень-Тобольск в 222 км. За успехи в строительстве железнодорожной линии Тюмень-Тобольск-Сургут управление "Тюменстройпути" и 19-ая железнодорожная бригада были награждены орденами Трудового Красного Знамени.

"Еще 1865 году первый почетный гражданин нашего города Евгений Васильевич Богданович сформулировал идею построить здесь, в Тюмени, железную дорогу, - напомнил председатель городской думы Евгений Заболотный. – Мог ли он тогда предполагать, что спустя сто лет сюда будет передислоцирована железнодорожная бригада, чтобы вместе с гражданскими строителями и работниками "Тюменстройпути" начать стройку железной дороги на север, через болота, до Тобольска. Это был героический путь".

Принимавший участие в церемонии открытия депутат Тюменской городской думы Степан Киричук служил в мостовом батальоне 19-ой железнодорожной бригады. Он отметил, что это появление мемориальной доски стало возможным благодаря взаимодействию городской администрации и граждан, в том числе, жителей дома по ул. Рижская, 74.

"Слова поэта "Из одного металла льют медаль за бой и медаль за труд" в полной мере относятся и к 19-ой отдельной бригаде, - считает историк-краевед Александр Петрушин. – Железнодорожные войска в годы войны восстанавливали разрушенные оккупантами железные дороги, речные и морские порты, аэродромы. Неслучайно на их эмблеме изображены молоток, разводной ключ, крылья и якорь. Также очень символично, что на месте дислокации батальона был создан и действует известный всей стране центр допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Аванпост".

Николай Ступников