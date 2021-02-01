Сборная Тюменской области по чир-спорту на чемпионате России оформила золотой дубль

Виктора Ерошенко Виктора Ерошенко

Сборная Тюменской области – представители клуба "Victory" – завоевала золотые медали чемпионата России по чир-спорту в номинации "чирлидинг-группа", 24 спортсмена 21 февраля. Таким образом тюменцы оформили золотой дубль, повторили успех 2020 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель и тренер клуба "Victory" " чир-спорт Тюмень Виктор Ерошенко.

Всероссийские соревнования проходили в УСК "ЦСКА" Москвы.

"От нашего клуба было заявлено семь групповых станта, по четыре спортсмена. Два из них завоевали золото и бронзу, ещё два стали четвёртыми и пятыми, остальные вышли в отборочный тур в полуфинал и попали в Топ-16 команд. Всего в данной номинации участвовало 33 станта", - сказал Виктор Ерошенко.

Победителями чемпионата и первенства России по чир-спорту в общекомандном зачете стала команда Тюменской области. На вторую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены Московской области. Бронза у Санкт-Петербурга. Всего за победу боролись 10 сильнейших команд от регионов. Общее количество участников более 4,5 тыс. человек.

"Спортсмены команды "Victory" четыре года подряд попадают в сборную Россию и в надежде ждут возможности представлять страну на международной арене, в 2019 году была бронза на чемпионате Европы, а сейчас настроены и нацелены на чемпионат мира в Орландо", - отметил тренер клуба "Victory" " чир-спорт Тюмень Виктор Ерошенко.

Анжела Лебедева