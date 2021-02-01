Власти Тюменского района поддерживают реализацию почти сотни инвестпроектов

Фото: atmr.ru Фото: atmr.ru

В реестре администрации Тюменского района на сопровождении находятся 99 инвестиционных проектов, сообщает управление экономики и стратегического развития территории.

Общий объем инвестиций составляет более 22 млрд. рублей, а количество планируемых к созданию рабочих мест – 3 тыс. 400.

Шесть масштабных инвестиционных проектов реализуется в Московском, Червишевском, Наримановском, Мальковском и Каменском муниципальных образованиях.

19 компаний осуществляют свои проекты на территории индустриальных парков. Из них 12 инвестпроектов размещены в Боровском.

Всего в 2020 году в районе было реализовано 20 инвестпроектов. Так, в Червишево научный центр селекции рыб ООО "Рыбное подворье" занялся разведением стерляди и форели, начаты поставки товарной рыбы на рынки Тюмени. Еще один успешный проект - новая ветеринарная клиника в п. Боровский. А индивидуальный предприниматель Эвклид Терсенов построил автомоечный комплекс самообслуживания в д. Патрушева. Завершается проект создания гастробара "СЫРНИК" в с. Луговое, где будут готовить почти все блюда из сыра собственного производства.

В планах на 2021 год реализация 20 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1 млрд. рублей.