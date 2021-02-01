Тюменка оказала первую помощь замерзающему мужчине

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Замерзающему 36-летнему мужчине, который лежал на снегу, помогла тюменка 23 февраля, сообщает Станция скорой помощи.

Заметив, что у пострадавшего побелели кисти на обеих руках, женщина повела его к себе домой. Вместе с мужем она укутала мужчину одеялом и вызвала скорую помощь.

"Не шевелился, на мои слова почти не реагировал, мне стало страшно за незнакомца, поэтому я решила ему помочь", - сообщила женщина диспетчеру скорой помощи.

Медики диагностировали у него обморожение кистей и стоп, а после оказанной помощи доставили в ОКБ №2.

Всего с 21 по 23 февраля врачи фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 763 жителям Тюмени и Тюменского района. В экстренной форме поступило 832 вызова, остальные – в неотложной. В стационары доставлен 791 пациент.