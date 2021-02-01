Полпред президента и губернатор Тюменской области посетили молочный комплекс компании "Дамате"

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили молочно-товарный комплекс компании "Дамате".

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Компания запускает проект в области генетики крупного рогатого скота на базе молочного комплекса в Тюменской области.

Молочно-товарный комплекс рассчитан на 6 тыс. голов дойного стада. Третья очередь комплекса была введена в строй в 2020 году. После выхода на полную мощность валовый объем производства молока составит 55 тыс. тонн в год, доложил полпреду главы государства исполнительный директор предприятия Андрей Зайцев.

"Особенность проекта - отсутствие в большом доильном зале традиционных танков для хранения молока. Их заменяют автоцистерны-полуприцепы, в которые охлажденное в потоке молоко закачивается напрямую. Сразу после наполнения автоцистерна отправляется на молокоперерабатывающий завод. Таким образом удается обеспечить качество и свежесть молочного сырья", - отметил он.

В рамках проекта "Дамате" планирует внедрить на комплексе передовые генетические технологии, среди которых геномное тестирование, ЭКО, пересадка эмбрионов. Проект предусматривает организацию геномного тестирования КРС на регулярной основе, запуск собственной эмбриональной лаборатории, открытие генетического центра по производству нетелей и учебного центра для специалистов.

Разработанный стратегический план будет реализован в течение пяти лет, к концу этого периода он достигнет окупаемости.

За время реализации проекта компания рассчитывает получить 3,8 тыс. высокопродуктивных телок, 11,5 тыс. эмбрионов, а также дополнительно 14,5 тыс. тонн молока.

"Дамате" планирует не только обеспечить себя качественным генетическим материалом, но и использовать проект как платформу для развития новой генетики и с целью транслировать передовые технологии на весь рынок, что окажет положительное влияние на развитие отрасли в целом.

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Для обучения специалистов "Дамате" планирует запустить собственный учебный центр, где сотрудники будут повышать квалификацию, а новые технологии будут ретранслироваться на отрасль в целом.

Евгений Бабенко