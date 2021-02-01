В Тюменской области внедрят проект в области генетики КРС

admtyumen.ru admtyumen.ru

Генетический инновационный проект в сфере молочного животноводства запускает в Тюменской области группа компаний "Дамате".

В качестве базы для проекта выбрано предприятие "Тюменские молочные фермы", расположенное в Голышмановском городском округе. Это самый современный молочный комплекс в Сибири, рассчитанный на 6 тыс.коров. Валовый надой предприятия уже составляет 44 тыс. тонн молока в год. В 2020 году введена в эксплуатацию третью очередь комплекса. После выхода на полную мощность валовый объем производства молока составит или 55 тыс. тонн в год.

"Мы планируем внедрить на предприятии передовые генетические технологии. Стратегический план, рассчитанный на пять лет, предусматривает регулярное геномное тестирование животных, создание собственной эмбриональной лаборатории, открытие генетического центра по производству нетелей и учебного центра для специалистов. Все это позволит "Дамате" получить в достаточном количестве максимально прибыльных животных с отличными продуктивными показателями и высокой устойчивостью к заболеваниям", - рассказал вице-президент по региональному развитию и GR группы компаний "Дамате" Андрей Григоращенко.

На сегодняшний день геномное тестирование прошли более 3 тыс. телят, рожденных на ферме, по 1,8 тыс. из них уже получен результат. Как показало тестирование, 53% телят можно смело включать в племенное ядро - именно их генетический потенциал ляжет в основу проекта. Еще 22% составляют телята с высоким генетическим потенциалом, которые попадут в генетическое стадо, а 25% - это качественные телята для основного стада, которым будут в дальнейшем подсаживаться эмбрионы.

За время реализации проекта компания рассчитывает получить 3,8 тыс. высокопродуктивных телок, 11,5 тыс. эмбрионов, а также дополнительно 14,5 тыс. тонн молока.

Предприятие "Тюменские молочные фермы" станет платформой для развития новой генетики и распространения передовых технологий молочного животноводства на всю отрасль.

Создание и развитие высокотехнологичных предприятий агропромышленного комплекса в Тюменской области - заслуга регионального правительства, отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, посетивший предприятие "Тюменские молочные фермы" 24 февраля.

"В нужный момент инвесторам была оказана поддержка. Я могу достаточно высоко оценить работу регионального правительства с инвестиционным потенциалом. Инвесторы заявляют о своих новых планах. Это значит, что им на тюменской земле комфортно, и они готовы дальше двигаться, потому что имеют все предпосылки для своего дальнейшего развития", - отметил Владимир Якушев.

Внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве - одно из важнейших условий эффективного развития агропромышленного комплекса, обеспечения продовольственной безопасности регионов и страны в целом, а главное - социального развития села и повышения качества жизни людей, подчеркнул полпред главы государства.

Евгений Бабенко