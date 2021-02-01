Дояры и охотники станут участниками сельских игр Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

XXVIII зимние сельские спортивные игры Тюменской области стартуют в Ишимском районе с 25 по 28 февраля. Открытие пройдет онлайн 25 февраля в 17 часов на YouTube-канале местной телерадиокомпании "Штурман-медиа", сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования региона.

Ишимский район, который отмечает 90 лет со дня образования, примет команды из 22 муниципалитетов – 20 районов и двух городских округов области.

Жюри определит сильнейших среди 638 участников в девяти видах спорта: полиатлоне, лыжных гонках, шахматах, шашках, соревнованиях спортивных семей, троеборье дояров и механизаторов, охотничьем биатлоне и крестьянской эстафете.

По словам организаторов, крестьянская эстафета – самый зрелищный вид программы, в которой не обойтись без навыков сельской жизни. В ней участвуют команды из пяти человек, они проходят четыре этапа. Первый бежит спринтерский отрезок и запрягает лошадь в сани. Второй распрягает лошадь и бежит 500 метров. Затем два участника распиливают на козлах бревно, колют дрова, складывают в ровную поленницу. Завершается эстафета лыжным стартом.

По итогам сельских игр будут отобраны участники на Всероссийские сельские игры, которые пройдут с 16 по 20 марта 2021 года в городе Перми.