Тюменца оштрафовали за хранение 52 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, виновного в покупке и хранении крупной партии контрафактного алкоголя, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

50-летнего житель Тюмени приобрел для сбыта более 52 тыс. бутылок и банок с контрафактной водкой, коньяком, бренди и этиловым спиртом. Алкоголь хранился в грузовом контейнере и арендованном складском помещении. Общая стоимость нелегальной продукции составила более 11,5 млн рублей.

Суд назначил подсудимому штраф в размере 650 тыс. рублей в доход государства. Контрафактный алкоголь будет уничтожен по приговору суда.