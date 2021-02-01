Туристы, ставшие заложниками непогоды на челябинской трассе, вернулись в Тюмень

| Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм | Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм

50 туристов из Тюмени (из них 6 детей) и двое водителей подъезжают к областному центру после двух суток снежного плена в Челябинской области.

"Мы, конечно, подустали, - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Оксана Адарьева, ставшая участницей нечаянного приключения. - Но настроение бодрое. Все - в предвкушении горячих ванн и возможности выспаться в родных постелях".

Вторую попытку вернуться домой не сравнить с первой. Напомним, одну ночь по пути на Тюмень туристы из-за метели провели на магнитогорской трассе, вторую - в пункте временного размещения в п. Степной.

| Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм | Фото: со страницы Оксаны Адарьевой в Инстаграм

"Ночевали хорошо. - сообщила Оксана в своем аккаунте в Инстаграм утром 25 февраля. - Мы позавтракали в местном кафе. Дороги открыли и нам дали добро на выезд".

Евгения Тенегина