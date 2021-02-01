Владимир Якушев и Александр Моор собрали первый урожай в новых теплицах в Нариманова

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

31,3 тыс. тонн овощей в год начал выпускать тепличный комбинат "Тюмень Агро" группы компаний "РОСТ" в д. Нариманова Тюменского района. Это стало возможным благодаря введению третьей очереди тепличного комбината "ТюменьАгро" в д. Нариманова Тюменского района.

Такие объемы позволили впервые полностью обеспечить регион овощами закрытого грунта и свежей зеленью собственного производства. Раньше эту потребность решали за счет импорта.

В эксплуатацию новый комплекс ввели в ноябре 2020 года. Первый урожай уже созрел - его собрали полпред президента в УФО Владимир Якушев и губернатор региона Александр Моор. Как рассказал гендиректор УК "РОСТ" Дмитрий Лашин, третья очередь занимает почти 17 га, здесь круглый год выращивают огурцы - не менее 18,5 тыс. тонн. Всего в проект вложено 5,1 млрд рублей, создано 312 рабочих мест.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ввод в эксплуатацию теплиц третьего этапа позволил максимально перепрофилировать теплицы первого и второго этапов под выращивание томата и черри. Особенностью нового комплекса стала современная технология электродосвечивания, что позволяет с 16 га получать урожай, по объему сопоставимый с урожайностью 32 га без досвечивания.

Построены теплицы по голландской технологии - она доказала эффективность в условиях резко-континентального климата Сибири. Поддержание микроклимата и ухода за растениями регулируются автоматически. Строгий фитосанитарный контроль и использование природной защиты от вредителей позволили отказаться от использования химических методов защиты и выращивать экологически чистую продукцию.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Напомним, "Тюмень Агро" - один из самых крупных тепличных комплексов на Урале и единственный производитель свежих овощей в России, чья продукция имеет разрешения для экспорта в страны Евросоюза. В 2020 году комбинат успешно прошел сертификацию на соответствие требованиям международных стандартов GLOBALG.А.P. и GRASP. В планах - строительство четвертой очереди на 20 га. Планируемый объем инвестиций - 6 млрд рублей, будет создано еще 200 рабочих мест. С учетом третьей и четвертой очереди штат тепличного комбината превысит 800 человек.

"Новые рабочие места с хорошей зарплатой, обеспечение продовольственной безопасности - важные направления развития региона и УФО в целом. Я рад, что в Тюменской области сложилось такое взаимопонимание между инвесторами и региональными властями, это залог успеха любого проекта",- отметил Владимир Якушев.

Александр Моор напомнил, что комбинат начали строить пять лет назад, когда Владимир Якушев руководил регионом. "Посеянные вами семена инвестиций дают всходы", - обратился он к полпреду и поблагодарил инвесторов за доверие к Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Директор тюменского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Михаил Стебихов отметил, что введение в строй подобных проектов помогает развитию сельских территорий. "Россельхозбанк уже вложил в экономику Тюменской области 53,5 миллиарда рублей и продолжит активно работать в регионе", - сказал он.

В целом в аграрном секторе в регионе реализуется более 200 инвестиционных проектов. Объем потенциальных инвестиций с 2020 по 2024 годы только в этой отрасли - около 48 млрд рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Евгения Шевцова