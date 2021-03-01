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Депутаты утвердили кандидатов на поощрение знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

Политика, 09:00 01 марта 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Решение наградить знаком "За заслуги перед городом Тюменью" Валерия Роженцева и Валентина Троня поддержали депутаты на заседании гордумы 25 февраля. Напомним, что вопрос о поощрении был внесен в Тюменскую гордуму на заседании постоянной комиссии по городскому общественному самоуправлению.

Валерий Роженцев начинал службу в Ишиме и прошел путь от старшины до генерал-лейтенанта милиции, долгое время возглавлял главное управление внутренних дел Тюменской области. Заместитель главы города Петр Вагин заметил, что он является боевым генералом, посвятившим многие годы службе в правоохранительных органах.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Валентин Тронь - заслуженный учитель Российской Федерации, отличник народного просвещения. Почти 50 лет он посвятил воспитанию подрастающего поколения, и сегодня продолжает трудиться в школе № 9 Тюмени.

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Нагрудный знак "За заслуги перед городом Тюменью" - второе по значимости поощрение после звания "Почетный гражданин города". Муниципальная награда была утверждена гордумой в 2019 году. В настоящее время знаком отмечены девять человек.

"Депутаты приняли сегодня важное решение – поощрить достойных людей новой муниципальной наградой, - считает председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. - Оба кандидата работают с молодежью и занимаются патриотическим воспитанием". По его словам, награды будут вручены в торжественной обстановке с учетом эпидобстановки.

Отметим, что также на февральском заседании тюменским депутатам был представлен новый руководитель УМВД Тюмени Андрей Кабанов.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , награды

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