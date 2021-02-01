Более 760 тыс. человек посетили термальный курорт "ЛетоЛето" в Тюмени

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 760 тыс. человек посетили крупнейший на Урале и в Западной Сибири термальный курорт "ЛетоЛето" с момента открытия в 2018 году, в том числе в 2020 году - 260 тыс. человек.

Курорт 25 февраля осмотрели полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки по областной столице.

Глава компании-инвестора, председатель совета директоров ХК "Сибинтел" Владимир Шевчик рассказал, что в состав курорта входят крытый аквапарк площадью 18 тыс. кв. м, СПА-комплекс площадью 4,5 тыс. кв. м, горячий источник площадью 400 кв. м, а также комфортабельный четырехзвездочный отель европейского уровня и ресторан "Август". Общая площадь комплекса - 35 тыс. кв. м. Общая вместимость курортного комплекса - 2,5 тыс. человек.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Владимир Шевчик поблагодарил региональные власти за поддержку туристического бизнеса. "Когда правительство Тюменской области подключается к какому-либо инвестпроекту в этой сфере, мы видим, как даже федеральная повестка меняется в пользу Тюмени", - отметил он.

Развитие туризма входит в число девяти приоритетных направлений инвестиционной стратегии Тюменской области до 2024 года, отметил заместитель главы региона Андрей Пантелеев. В 2019 году регион посетили более 3,2 млн человек. К 2030 году планируется довести этот показатель до 7 млн человек.

"Одновременно с ростом туристического потока нужно развивать гостевую инфраструктуру. И мы отмечаем, что интерес инвесторов к этой сфере растет. Таких проектов, как "ЛетоЛето", должно быть больше. Мы будем стимулировать развитие подобных термальных курортов - больших и малых, рассчитанных на любой вкус и кошелек", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко