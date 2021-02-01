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В парке "Заречный" в Тюмени в 2021 году появится фонтан, детские и спортивные площадки

Губернатор, 19:22 26 февраля 2021

ИА "Тюменская линия". Архив

Реконструкции парка "Заречный" позволит улучить качество жизни тюменцев. Удобная инфраструктура для семейного отдыха востребована у жителей заречной части Тюмени. Об этом полпреду президента России в УФО рассказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Здесь уже проведено берегоукрепление Туры, смонтирована прогулочная зона и смотровые площадки. В 2021 году в парке "Заречный" обустроят фонтан, детские и спортивные площадки. На территории дополнительно высадят новые деревья.

Здесь же предусмотрят площадку для массовых праздничных мероприятий.

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# Александр Моор , благоустройство , Владимир Якушев , Руслан Кухарук

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