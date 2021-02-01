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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для 87 тысяч жителей Тюменской области разблокируют транспортные карты

Губернатор, 15:02 27 февраля 2021

Александр Моор во ВКонтакте | Фото: Александр Моор во ВКонтакте

В понедельник, 1 марта, транспортные карты разблокируют для 87 тыс. жителей региона, из них 81 тыс. – старше 65 лет. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Вопрос снятия этих ограничений много раз поднимался в комментариях в соцсетях, отметил глава региона. "Я внимательно отслеживаю все обращения. Как только эпидемиологическая ситуация позволила принять нам это решение – оперативный штаб его принял", - написал он.

Также губернатор добавил, что заболеваемость коронавирусом начала снижаться, но режим самоизоляции для пожилых продлен до 28 марта.

"Опасность заразиться еще высока! Я призываю вас быть максимально осторожными: обязательно надевайте маску в общественном транспорте, в людных местах, не забывайте о социальной дистанции, используйте антисептик. Берегите себя", - подчеркнул Александр Моор.

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# Александр Моор , коронавирус , транспортные карты

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