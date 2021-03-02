Предприниматели Тюменской области презентуют недвижимость, сапропель, удобрения в Стамбуле

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Производитель сапропелевых удобрений "ГеоСпецСтрой" из Тюменской области, строительная компания "Атлас" и компания "Эврика", предлагающая гуминовые удобрения нового поколения, отправились с бизнес-миссией в Турцию, сообщает региональный Центр поддержки экспорта.

Она проходит 2-5 марта в Стамбуле.

Тюменские бизнесмены встретятся с потенциальными контрагентами и представителями органов исполнительной власти. Состоятся тематические круглые столы и практические сессии для представителей бизнеса двух стран.

"У нас уже был опыт поездок в Турцию: в 2019 году мы посетили пищевую выставку WorldFood Istanbul. Именно тогда у турецких предпринимателей появился интерес к тюменской продукции. Это был большой успех, подтвержденный заключением крупных экспортных контрактов", - отметила руководитель Центра поддержки экспорта Салтанат Сибанбаева.

Мероприятие организовано в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".