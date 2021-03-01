Роспотребнадор рекомендует после зимы правильно питаться и больше двигаться

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После испытаний морозами у организма, по оценке специалистов Роспотребнадора, "садится батарейка".

И чтобы поддержать его в межсезонье, необходимо есть больше свежих фруктов и овощей - из них мы получаем аскорбиновую и фолиевую кислоту, а также каротин. Кстати, такая диета поможет не только набраться сил, но и похудеть и нейтрализовать последствия зимнего увлечения сладостями.

Помимо фруктов и овощей необходимо есть мясо, печень, почки, яйца, молоко, сливочное и растительное масло, хлеб грубого помола, а также крупы – гречневую, овсяную, пшено, бурый рис. Тогда питание будет полноценным.

Хорошим дополнением к такому рациону, по мнению специалистов Роспотребнадора, будут ежедневные дневные прогулки – используйте все преимущества солнечного света, которого не хватало морозной зимой. Помимо этого необходимо поддерживать достаточный уровень витамина D с помощью пищевых добавок и питания. Он содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия, печень трески), продуктах из коровьего молока и яичных желтках.

Поможет организму укрепить иммунитет и лучше усваивать витаминные добавки массаж активных точек лица.

Способна творить чудеса и двигательная активность – она улучшает циркуляцию крови, активизирует обмен веществ и даже нормализует гормональный фон и улучшает настроение. Причем вовсе не обязательно изнурять себя многочасовыми тренировками или длительными пробежками до потери пульса. Вполне достаточно прогулки или нескольких приседаний у открытого окна. Этого хватит, чтобы вернуть бодрость телу и "подкормить" его кислородом.

Ну, а если и этого будет недостаточно, советуют попробовать принимать контрастный душ.