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Тюменцы Логинов и Гараничев выйдут на этап Кубка мира по биатлону в Чехии

Спорт, 11:24 02 марта 2021

biathlonrus.com

Тюменские биатлонисты Евгений Гараничев и Александр Логинов в составе российской сборной примут участие в этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место с 4 по 7 марта, сообщает Союз биатлонистов России.

В состав сборной России также вошли: Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Кирилл Стрельцов, Карим Халили, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Евгения Павлова.

4 марта пройдут эстафеты, 6 марта – спринт, 7 марта – гонка преследования.

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# Александр Логинов , биатлон , Евгений Гараничев

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