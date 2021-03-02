Тюменца будут судить за поджог двух автомобилей

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Жителя областного центра, подозреваемого поджоге двух иномарок на ул. Одесской, будут судить в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

Уголовное дело в отношении ранее судимого 53-летнего мужчины направлено в суд. Он обвиняется по ч. 2 ст. 167 УК РФ, то есть, в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога с причинением значительного ущерба.

4 ноября 2020 года у мужчины произошел конфликт с одним из владельцев овощного склада из-за качества и цены фруктов. Злоумышленник решил сжечь машину обидчика и выследил, где тот живет.

В ночь на 5 ноября у одного из домов на ул. Одесской он облил бензином автомобиль Mercedes и поджег его. Владельцу иномарки причинен ущерб в размере более 660 тыс. рублей.

Спустя некоторое время злоумышленник узнал, что по ошибке поджег не тот автомобиль. 21 ноября он облил бензином автомобиль Toyta Camry, принадлежавший владельцу овощного склада. Однако пожалел о содеянном и вместе с другими людьми стал тушить иномарку.

Поджигатель был задержан на месте преступления. Владельцу машины причинен ущерб в размере свыше 94 тыс. рублей. По решению суда обвиняемый находится под домашним арестом.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд.