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Житель Тобольского района устроил перестрелку в квартире знакомых

Происшествия, 17:07 02 марта 2021

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Мужчину, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство, осудят в Тобольске, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В декабре 2020 года 31-летний обвиняемый пришел к своим знакомым в квартиру дома в с. Ушарова Тобольского района, выстрелил в голову хозяина квартиры, от причиненного ранения мужчина скончался. После этого обвиняемый выстрелил в голову брату убитого и скрылся. Потерпевший пришел в сознание и обратился к соседям за помощью.

Обвиняемый был задержан и признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено для утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд.

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# покушение на убийство , Тобольский район , убийство

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