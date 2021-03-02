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Тюменская область в 2020 году лидировала в УФО по вводу жилья

Экономика, 15:50 02 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2020 году введено 931,1 кв. метров общей площади жилых помещений в расчете на тысячу человек. Это максимальное значение ввода жилья среди регионов Уральского федерального округа, сообщает Тюменьстат.

Расчет сделан без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства, в том числе индивидуальными застройщиками – 296,3 кв. м.

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# ввод жилья , жилье , Тюменьстат

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