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На поддержку малого бизнеса в Тюменской области выделят дополнительно 50 млн рублей

Губернатор, 12:30 03 марта 2021

admtyumen.ru (архив)

Дополнительную поддержку в размере 50 млн рублей получит малый и средний бизнес в Тюменской области. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети глава региона Александр Моор.

"Эти средства будут направлены на возмещения части затрат по уплате первого взноса на лизинг оборудования", - написал губернатор.

Александр Моор напомнил, что такая помощь от правительства региона востребована тюменскими предпринимателями. С 2016 по 2020 годы ее получили 347 раз. Инвестиции в основной капитал, благодаря данной поддержке, составили более 2 млрд рублей.

Фото со страницы Александра Моора в соцсети

Подать заявку на получение субсидии можно с 1 по 15 апреля в региональный департамент инвестполитики. Подробная информация - по телефонам: +7 (3452) 42-66-42, +7 (3452) 42-66-52, e-mail: SaryYuV@72to.ru, DeryazhnayaYuP@72to.ru.

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# Александр Моор , господдержка , лизинг , малый и средний бизнес , соцсети

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