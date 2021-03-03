  • 3 марта 20213.03.2021среда
  • В Тюмени -5..-7 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменец выносил из магазинов куртки, толстовки, футболки

Происшествия, 15:14 03 марта 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Серию краж из магазинов крупной торговой сети раскрыла полиция в Тюмени. Местного жителя подозревают в хищениях курток, горнолыжных штанов, толстовок и футболок для дальнейшей продажи, сообщает городское УМВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали безработного 42-летнего тюменца. По версии следствия, он совершал кражи, срезая с одежды в примерочных магнитные чипы, прятал вещи в рюкзак и выносил из магазинов без оплаты.

При обыске дома у подозреваемого сотрудники полиции обнаружили 31 похищенную вещь. Устанавливается количество совершенных тюменцем преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:14 03.03.2021Тюменец выносил из магазинов куртки, толстовки, футболки
14:06 03.03.2021В Тюмени водителя, сбившего пешехода на тротуаре, на год ограничили в свободе
13:08 03.03.2021Тюменка втянула несовершеннолетнюю дочь в наркобизнес
12:50 03.03.2021Освобожденная тюменскими спасателями женщина умерла