Тюменец выносил из магазинов куртки, толстовки, футболки

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Серию краж из магазинов крупной торговой сети раскрыла полиция в Тюмени. Местного жителя подозревают в хищениях курток, горнолыжных штанов, толстовок и футболок для дальнейшей продажи, сообщает городское УМВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали безработного 42-летнего тюменца. По версии следствия, он совершал кражи, срезая с одежды в примерочных магнитные чипы, прятал вещи в рюкзак и выносил из магазинов без оплаты.

При обыске дома у подозреваемого сотрудники полиции обнаружили 31 похищенную вещь. Устанавливается количество совершенных тюменцем преступлений.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.