В Тюмени выставили на торги участок около аэропорта Плеханово за 21,6 млн рублей

Фото: дом.рф Фото: дом.рф

Земельный участок площадью 2,32 га вблизи аэропорта Плеханово под Тюменью выставлен на торги. Конкурс по продаже объекта проведет ДОМ.РФ.

Заявки на участие в аукционе принимают до 15 марта, торги состоятся 19 марта. Начальная цена лота составляет 21,6 млн рублей.

Территорию предлагают использовать для строительства предприятия общественного питания, автосервиса, магазина, склада. Здесь же можно возвести объекты социального, коммунального или бытового обслуживания. Заезд на участок - с окружной дороги.

В непосредственной близости к участку располагается аэропорт Плеханово, а также жилой микрорайон.

Фото: дом.рф Фото: дом.рф

Дополнительная информация и инструкция по подаче заявок на участие в аукционе размещены на официальной странице.

Напомним, что компания ДОМ.РФ обладает полномочиями агента Российской Федерации по вовлечению в оборот и распоряжению земельными участками и иными объектами недвижимого имущества, находящимися в федеральной собственности и не используемыми правообладателями.