Восемь тюменцев вышли в полуфинал конкурса "Учитель будущего. Студенты"

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Восемь студентов представляют Тюменскую область в полуфинале профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты" Уральского федерального округа, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.

На конкурс поступило более 1,4 тыс. заявок из регионов УФО. Полуфиналистами стали 92 студента, которые показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Проект реализуется в рамках деятельности президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке Министерства просвещения РФ.

В предметном тестировании наибольшее количество полуфиналистов из УФО выбрали русский язык, психологию и педагогику, историю и обществознание, а также метапредмет - совокупность различных дисциплин, которые преподаются в начальной школе.

Конкурсные испытания пройдут в течение трех дней. Участников ждет комплексная оценка психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. По результатам выполненных заданий сформируют индивидуальный рейтинг каждого участника. В ходе полуфинала также пройдут обучающие и коммуникационные мероприятия с приглашенными экспертами.

По итогам окружного полуфинала определят финалистов конкурса. Они получат возможность пройти стажировки во Всероссийских детских центрах "Артек", "Океан", "Орленок" и "Смена", а также в образовательном центре "Сириус".

Заместитель полномочного представителя президента России в УФО Борис Кириллов отметил особую роль молодых педагогов в создании школы будущего, поздравил студентов с выходом в полуфинал и от имени полпреда главы государства Владимира Якушева пожелал им успехов в предстоящих конкурсных испытаниях.