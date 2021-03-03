Тюменский завод "ЭксПроф" в 2020 году запустил новый цех благодаря господдержке

Готовая продукция на линии | Фото: предоставлено ООО "ЭксПроф" Готовая продукция на линии | Фото: предоставлено ООО "ЭксПроф"

Новый производственный цех, пятый по счету, запустила тюменская компания "ЭксПроф" в 2020 году. Предприятие, которые является одним из первых и крупнейших в России производителей системных ПВХ-профилей для окон, дверей и других конструкций, в непростой для всего бизнеса год получило господдержку - компенсацию первого взноса на приобретение оборудования в лизинг по семи контрактам, одному российскому и шести зарубежным.

Как рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" генеральный директор ООО "ЭксПроф" Алексей Каштанов, это позволило расширить мощности, запустить новые линии производства и выпускать новые серии профилей, которые востребованы рынком. Оценивая итоги прошлого года, он отметил, что компания завершила его с хорошими показателями – удалось получить прирост в сбыте продукции, сокращение кадров не производилось, а наоборот, в связи с вводом в эксплуатацию нового цеха численность работников увеличилась.

Господдержка в 2020 году не была первой для фирмы - субсидии, по информации регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, "ЭксПроф" получал в период с 2008 по 2014 год.

"В марте мы отметим двадцатилетие компании. Бизнес в Тюменской области вести комфортно, никаких сложностей и проблем с региональной властью у нас не возникало. Все процедуры взаимодействия прозрачны и прописаны в нормативных документах", - подчеркнул Алексей Каштанов.

Отметим, что фишка тюменской фирмы - патентованное ноу-хау инженеров "ЭксПроф", система дышащих окон Aero. Их конструкция исключает сквозняки, блокирует уличный шум, но при этом пропускает достаточно подогретого воздуха, чтобы гарантировать отсутствие конденсата даже в экстремальный мороз и духоты при плотно закрытых створках.

Предприятие появилось в марте 2001 года, и уже в июне того же года была запущена первая австрийская экструзионная линия Cincinnati-Greiner, которая на тот момент была единственной в Западной Сибири. В 2003 году тюменцы открыли первые дилерские склады в Москве, Новосибирске, Омске, Уфе и Иркутске. В 2007 году "ЭксПроф" уже вошел в пятерку лидеров российского рынка ПФХ-профилей и с тех пор не теряет свои позиции.

Завод расположен в Утешево, персонал насчитывает около 300 человек, на высокотехнологичном европейском оборудовании в год выпускается до 45 тыс. тонн профилей, рецептура которых целенаправленно разрабатывалась для сурового российского климата.

Продукция тюменского завода реализуется по всей стране, как в жилищном строительстве, так и при возведении социальных и коммерческих учреждений, каждое десятое окно в регионах страны изготовлено из профилей марки Exprof. Знаменита она и за границами РФ - в Казахстане, Беларуси, Киргизии, Таджикистане, Монголии и Молдове.

Дарья Казакова