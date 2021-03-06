  • 6 марта 20216.03.2021суббота
  • В Тюмени -8..-10 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области профинансируют госзакупки на 24 миллиона рублей в 2021 году

Экономика, 15:26 06 марта 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

24 млн рублей составит общий объем финансирования закупок в рамках государственных программ Тюменской области в 2021 году.

Об этом сообщил начальник областного управления государственных закупок Сергей Панков на онлайн-заседании президиума регионального правительства.

По его словам, уже организованы закупки на общую сумму 14,8 млрд рублей. В частности, более чем на 80% заключены контракты на госзакупки в рамках региональной госпрограммы развития образования, более чем на 50% – по программам в таких сферах, как содействие занятости населения, социальная политика и развитие здравоохранения.

Всего же в 2021 году закупки будут проводиться по 25 программам из 28 действующих в регионе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил положительную динамику, добавив, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель существенно вырос. Он обратил внимание на то, что процедуры, связанные с заключением контрактов в рамках реализации региональных госпрограмм, необходимо проводить максимально быстро

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , госзакупки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:26 06.03.2021В Тюменской области профинансируют госзакупки на 24 миллиона рублей в 2021 году
13:25 06.03.2021В Ишиме 60 молодых семей получили жилищные сертификаты с начала 2021 года
12:17 06.03.2021Андрей Пантелеев: нижегородские компании готовы участвовать в развитии ТЭК Тюменской области
15:00 05.03.2021Сбер второй год подряд выплатит рекордные дивиденды