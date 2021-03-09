В Тюменской области 10 тысяч 600 спортсменов проверили сердце

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10 тыс. 600 спортсменов Тюменской области, преимущественно начальной подготовки, прошли обследование в рамках проекта "Здоровое сердце спортсмена". Обследование состоялось в шести спортивных школах, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

По словам директора департамента Евгения Хромина, высокий процент спортсменов имеют отклонения в деятельности сердечно-сосудистой системы в результате неадекватной нагрузки для детей до 12-14 лет. Поэтому неслучайно регион присоединился к проекту "Здоровое сердце спортсмена". Он будет реализован совместно с учеными ТюмГУ, областным диагностическим центром и Тюменским медуниверситетом.

Спортсмены будут обследовать сердце углубленно один раз в полгода и во время медицинских осмотров один раз в три месяца.

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

"С 2021 года при взаимодействии и сопровождении Областного диагностического центра мы будем вести мониторинг спортивной результативности и тщательно следить за выполнением рекомендаций в спортивных учреждениях области. Каждый директор должен лично отвечать за качество учебно-тренировочного процесса, за работой всего административно-управленческого и методического персонала, и, конечно же, тренеров. На данном этапе проведем все виды обследований. Для спортсменов циклических видов спорта пока заводим текущее медицинское обследование, в том числе и ежемесячный мониторинг сердечно-сосудистой системы", - сказал Евгений Хромин.