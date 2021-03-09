  • 9 марта 20219.03.2021вторник
  • В Тюмени -8..-10 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские налоговики в 2020 году взыскали более 16 млрд долгов

Экономика, 12:30 09 марта 2021

data.nalog.ru

Тюменские налоговики в 2020 году взыскали более 16 млрд долгов, из которых 8 млрд принудительно было взыскано за последний квартал 2020 года.

По словам председателя комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрия Горицкого, налоговая задолженность в Тюменской области увеличилось более чем на 861 млн рублей (6,3%) и составила 16 млрд 450 млн рублей.

"Это связано с тем, что во втором квартале были введены ограничительные меры со стороны правительства РФ по проведению проверок, - пояснил он. - Государственная налоговая служба проводит достаточно активную работу по администрированию налогов и их принудительному взысканию".

Всего, сообщает пресс-служба облдумы, за 2020 год налогов и страховых платежей поступило более 220 млрд рублей.

"В целом, это на 1,5 млрд рублей больше, чем за 2019 год, - сообщил Дмитрий Горицкий. - Налоговые поступления составили чуть больше 145 млрд рублей. В этой сумме: 43% – это те налоги, которые поступили в бюджет Российской Федерации, 57% поступило в региональный бюджет. 70% от денежных средств, поступивших в региональный бюджет, – налоги на прибыль и налоги на доходы физических лиц. 17% – это налоги на имущество предприятий, организаций, учреждений, граждан".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Дмитрий Горицкий , налоги , облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 09.03.2021Учителям, врачам, летчикам и пожарным станет проще выйти на досрочную пенсию
13:03 09.03.2021Предприниматели Тюменской области получили господдержку в 2020 году из-за пандемии на 1,5 млрд рублей
12:30 09.03.2021Тюменские налоговики в 2020 году взыскали более 16 млрд долгов
13:54 08.03.2021Самозанятым тюменцам рассказали о ягодном бизнесе