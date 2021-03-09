Учителям, врачам, летчикам и пожарным станет проще выйти на досрочную пенсию

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Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще выйти на досрочную пенсию. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сфер образования и здравоохранения.

Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.