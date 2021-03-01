В Тобольске определят сильнейших триатлетов региона

| Фото: ДЮСШ№2 Тобольск | Фото: ДЮСШ№2 Тобольск

Чемпионат и первенство Тюменской области по зимнему триатлону состоятся в Тобольске 13 марта, сообщает Федерация триатлона России.

Соревнования пройдут на стадионе "Тобол", где обустроены лыжероллерные трассы. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп (с 10 лет), имеющие необходимую подготовку и инвентарь. В программе чемпионата и первенства области личные и эстафетные гонки. Начало соревнований в 10 часов.

Предварительные заявки на участие подаются на электронную почту sales@skibike.ru и sport_tobolsk@mail.ru до 10 марта.