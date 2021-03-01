  • 11 марта 202111.03.2021четверг
  • USD74,0393
    EUR87,9587
  • В Тюмени -14..-16 С 7 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тобольске определят сильнейших триатлетов региона

Спорт, 08:29 11 марта 2021

ДЮСШ№2 Тобольск | Фото: ДЮСШ№2 Тобольск

Чемпионат и первенство Тюменской области по зимнему триатлону состоятся в Тобольске 13 марта, сообщает Федерация триатлона России.

Соревнования пройдут на стадионе "Тобол", где обустроены лыжероллерные трассы. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп (с 10 лет), имеющие необходимую подготовку и инвентарь. В программе чемпионата и первенства области личные и эстафетные гонки. Начало соревнований в 10 часов.

Предварительные заявки на участие подаются на электронную почту sales@skibike.ru и sport_tobolsk@mail.ru до 10 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Тобольск , триатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:29 11.03.2021В Тобольске определят сильнейших триатлетов региона
18:30 10.03.2021Тюменские мотогонщики успешно выступили на соревнованиях в Барнауле
18:19 10.03.2021На трассы "Лыжни России" вышло более семи тысяч тюменцев
17:13 10.03.2021Игрок "Рубина" Егор Бабенко признан лучшим бомбардиром