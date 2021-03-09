Врачи борются за жизнь женщины и ребенка, спасенных во время пожара

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Состояние женщины и ребенка, которых спасли при пожаре в доме №32 на ул. Олимпийская в Тюмени, оценивается как тяжелое.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Необходимую помощь оказывают в условиях реанимации ожогового центра. Ребенок находится в медикаментозном сне. Он подключен к искусственной вентиляции легких – имеется ожог дыхательных путей, ожог поверхности тела составляет около 30 процентов. У женщины площадь ожогов оценивается в 40 процентов. Она также на ИВЛ, находится в сознании", – рассказала Александра Малыгина.

Напомним, днем 7 марта возник пожар на балконе дома №32 на ул. Олимпийская в Тюмени. Вызов медикам поступил в 16 часов 12 минут, бригада была на месте через четыре минуты. После осмотра и оказания помощи пострадавших доставили в ОКБ№1.

Инна Пахомова