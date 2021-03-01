Тюменские мотогонщики успешно выступили на соревнованиях в Барнауле

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области

Тюменец Алексей Утусиков занял первое место в личном зачете в "Мемориале летчика-космонавта Г.С. Титова" в Барнауле, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В соревнованиях по мотогонкам на льду Алексей Утусиков набрал 20 очков.

В командном зачете "Открытого Кубка ДОСААФ России" объединенная команда СТК "Застава Ермака" - "Старт XXI век" (Тара - Тюмень) заняла второе место. В состав призеров вошли тюменцы Алексей и Андрей Утусиковы. Третью призовую позицию заняла команда тюменской спортшколы "Старт XXI век" в составе Михаила Ковалева и Леонида Сусликова. На верхнюю ступень пьедестала поднялась команда "Сибирь-Триумф" из Новосибирска.