Как Тюменской области стать регионом развития новой промышленности, обсудили на Губернаторских чтениях

| Фото: скрин с трансляции | Фото: скрин с трансляции

У Тюменской области есть все шансы стать регионом развития новой промышленности, если она профинансирует развитие новых производств и радикальной диверсификации. Такое мнение выразил заведующий лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Белоусов, который на Губернаторских чтениях выступил с докладом "Российская экономика в наступающем десятилетии: риски, возможности и сценарии развития".

Отвечая на вопрос о том, как изменится расстановка сил среди субъектов страны в 2030 году, эксперт подчеркнул, что судьбу столичных регионов прогнозировать сложнее всего. В них много денег, перекапитализация, и это - зона привлечения людей.

Скорее всего, по оценкам Белоусова, в кризис попадут старопромышленные регионы, если они не придумают что-то новое.

"У нас одновременно произошло два процесса. С одной стороны - кризис старых механизмов территориального развития. Раньше на территории появлялся завод, это десятки тысяч занятых, которые создавали спрос, а завод создавал кооперацию вокруг себя. Сейчас мы ставим завод, а там работают не десятки, а единицы тысяч, спрос создают не в тех масштабах, при этом завод сразу выходит на мировой рынок, в том числе по сырью, материалам, комплектующим и так далее. В этом одна из основных проблем с Дальним Востоком - там сильно развивается экономика, при этом большое недовольство граждан, потому что, с одной стороны, заводы платят налоги в федеральный бюджет, создают нагрузку на местную инфраструктуру, а стимула развития не оказывают. Политика, которая работала в 1970-1980 годах, работать перестает", - заявил спикер.

Также опыт пандемии показал, что можно часть сотрудников перевести на умеренную удаленку при условии достаточно быстрой связи и наличия инфраструктуры, позволяющей за час-полтора добраться до офиса. Это дает надежду на то, что центральные регионы и регионы развития новой промышленности, такие, как Москва, Санкт-Петербург, Томск, Екатеринбург, Пермь и, если получится, Тюмень будут создавать вторичные эффекты в поясе около 100 км вокруг себя. Это позволит развивать новые территории.

"Вероятно формирование новых центров на Дальнем Востоке, частично на китайском спросе, возможно, на приеме производств, если у Китая все пойдет не так. Допускаю формирование нескольких новых центров в регионах, которые сильно вкладывались в развитие в предыдущий период, делали ставку на человеческий капитал, либо в богатых регионах, в эту ситуацию может вскочить Тюмень, если профинансирует развитие новых производств и радикальной диверсификации", - сообщил Дмитрий Белоусов.

Комментируя то, как с точки зрения реализации нацпроектов будет меняться экономический ландшафт регионов, эксперт заявил, что субъекты, с одной стороны, должны развивать социальную сферу, что предполагает наличие денег, а с другой стороны должны приземлять на конкретные территории эффекты от развития инфраструктур, что предполагает низкое налоговое давление на бизнес. Как это совместить - вопрос. Коммерциализация соцсферы в нашей реальности приведет к сильному кризису, есть варианты, предусматривающие большее обеспечение федеральными деньгами, заключение концессий, но в любом случае это сейчас - один из основных нервов жизни, подчеркнул представитель РАН. В качестве успешного примера решения подобных коллизий он привел Китай, где провинциям разрешен очень широкий спектр социальных экспериментов.

Дарья Казакова