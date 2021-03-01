Александр Моор рассказал о готовности региона к паводку и пожароопасному сезону

Фото оперативного штаба Тюменской области Фото оперативного штаба Тюменской области

План по реконструкции дамб в районе реки Ишим по большей части выполнен. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на онлайн-совещании по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году под председательством полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

"В регионе 14 населенных пунктов, с которыми, независимо от интенсивности паводка, прерывается транспортное сообщение через низководные мосты. Там создаются запасы продовольствия и медикаментов. В период паводка в этих населенных пунктах организуют лодочные переправы, а автотранспорт будет передвигаться по объездным дорогам", - доложил Александр Моор.

В Тюменской области в рамках подготовки к пожароопасному сезону разработаны и утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования. Для профилактики пожаров на границах лесов будет создано более 2,5 тыс. км минерализованных полос. Готовится к работе система видеомониторинга лесных пожаров. В 2021 году запланировано приобретение 25 единиц пожарной техники и 148 единиц противопожарного оборудования.

"Работа по подготовке к весеннему паводку и сезону природных пожаров во всех регионах Уральского федерального округа идет в плановом режиме, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке", - констатировал Якушев, подводя итоги совещания.

Полпред поручил губернаторам держать эти вопросы под личным контролем.

Евгений Бабенко