Павильоны чистой питьевой воды установили в Тобольском районе

администрации Тобольского района администрации Тобольского района

Водоразборные павильоны чистой питьевой воды установили в дер. Ишменевой и Иземети Тобольского района в рамках региональной программы "Чистая вода", сообщает администрация муниципалитета.

Первые литры чистой воды вместе с жителями Заболотья набрал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

По его словам, это первые боксы, установленные в 2021 г. по региональной программе "Чистая вода". В 2020 г. павильоны смонтировали в девяти населенных пунктах.

"Уже разыгран аукцион, определен подрядчик для строительства водопровода от водозабора "Жуковский" до поселка Прииртышский. Это долгожданный проект. В прошлом году решение по его реализации утверждено губернатором Тюменской области", - отметил глава Тобольского района.

Перед запуском павильонов с пятиступенчатой очисткой были проведены экспресс-тесты качества воды, поступающей из скважины. После каждых трех с половиной кубометров система автоматически промывается. Для этого имеется достаточное количество реагентов.