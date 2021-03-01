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Павильоны чистой питьевой воды установили в Тобольском районе

Экономика, 11:08 12 марта 2021

администрации Тобольского района

Водоразборные павильоны чистой питьевой воды установили в дер. Ишменевой и Иземети Тобольского района в рамках региональной программы "Чистая вода", сообщает администрация муниципалитета.

Первые литры чистой воды вместе с жителями Заболотья набрал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

По его словам, это первые боксы, установленные в 2021 г. по региональной программе "Чистая вода". В 2020 г. павильоны смонтировали в девяти населенных пунктах.

"Уже разыгран аукцион, определен подрядчик для строительства водопровода от водозабора "Жуковский" до поселка Прииртышский. Это долгожданный проект. В прошлом году решение по его реализации утверждено губернатором Тюменской области", - отметил глава Тобольского района.

администрации Тобольского района администрации Тобольского района администрации Тобольского района ﻿

Перед запуском павильонов с пятиступенчатой очисткой были проведены экспресс-тесты качества воды, поступающей из скважины. После каждых трех с половиной кубометров система автоматически промывается. Для этого имеется достаточное количество реагентов.

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# павильоны , региональная программа Чистая вода , Тобольский район , чистая вода

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