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Первенство по художественной гимнастике примет тюменский "Строймаш"

Спорт, 16:16 12 марта 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Первенство по художественной гимнастике пройдет в Тюмени 13-14 марта. В СК "Строймаш" выступят более 250 юных спортсменок, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Начало в 10 часов. В индивидуальных и групповых программах выступят спортсменки 2012 года рождения и старше. Правильно выполненные гимнастические и танцевальные упражнения позволят юным спортсменкам повысить свои квалификационные разряды.

Победители и призеры в личном зачете в каждой возрастной группе определятся по наибольшей сумме баллов, набранных в многоборье. Победители и призеры в групповых упражнениях - по сумме баллов, набранных за два упражнения.

В связи с ограничительными мерами по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции присутствие зрителей в зале будет ограничено. Онлайн-трансляцию соревнований можно будет увидеть в социальной сети ВКонтакте в группе Лента ТВ.

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# художественная гимнастика

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