Тобольск получит более 60 млн рублей на благоустройство дворов

Фото со страницы Александра Моора в соцсети Фото со страницы Александра Моора в соцсети

61 млн рублей направят на установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40 дворах Тобольска в 2021 году, рассказал на своих официальных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вчера провел рабочую встречу с главой города Тобольска Максимом Афанасьевым. Мне нравится, как в Тобольске развивается городская среда, как она с каждым годом становится все более комфортной и интересной для людей. Этой зимой, например, новой жизнью начала жить Базарная площадь - один из исторических центров старой столицы Сибири", - написал глава региона.

Александр Моор рассмотрел новые инициативы, направленные на создание в Тобольске комфортной среды для жизни, и решил поддержать предложение Максима Афанасьева об увеличении финансирования программы благоустройства дворов в Тобольске.

Евгений Бабенко